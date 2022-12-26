Авторы мемориала "Тағзым" ответили критикам из соцсетей

Архитекторы Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева, являющиеся авторами мемориала жертвам январских событий "Тағзым", прокомментировали сообщения в социальных сетях, критикующие качество работ по созданию монумента, передает передаёт BaigeNews.kz на МИА "Казинформ".

В частности, они прокомментировали претензии, касающиеся якобы использования при создании монумента искусственных материалов, наличие "щелей" и так далее.

По словам Алексея Ивженко, данные, приведённые в видео, не соответствуют действительности, а сам автор ролика, совершенно очевидно, не является специалистом, так как не может отличить кафель от гранита.

"Все материалы, применённые на стелах - натуральные – это исключительно камни различных пород, такие как гранит, мрамор, сланец. Мы сознательно избегали применения искусственных материалов, таких как кафельная плитка, керамогранит, так как посчитали это неприемлемым для сооружения, выражающего столь важные в истории страны события", - подчеркнул архитектор.

Алексей Ивженко также пояснил, что стелы, открывающие черную зону мемориала, созданные из сланцевого камня, сознательно выполнены в грубой геометрии, так как олицетворяют собой трагедию (смерть, хаос) январских событий.

"Не ровные грани каждой массивной каменной плиты, а также рваные фасады самой стелы, по нашему художественному замыслу выражают скорбь, потери, а также человеческие утраты - фактически шрамы, оставшиеся в сердцах казахстанцев. То есть, так называемые "щели", о которых сокрушается автор видео, являются архитектурным замыслом", - сказал архитектор.

Авторы мемориала также назвали ложными комментарии о применении искусственных строительных материалов на объекте.

"Напольная плитка сделана из натурального камня, гранита, который при контакте с водой, влажностью, холодом меняет свой цвет. Это знает любой специалист. То, что гранит имеет другой цвет при высокой влажности, не означает, что он не чистый. Зазоры между плитками на земле созданы как специальные водосточные каналы. То есть не "щели", а места, куда стекают дождевые, талые воды. Автор видео по незнанию или по другой причине выдал ложную информацию, и, по сути, наверное, это попытка его очернить", - отметила Гайни Сагидуллаева.

Комментируя претензии об оторванной напольной гранитной плитке, Алексей Ивженко предположил, что это могло произойти из-за погодных условий, так как клей мог "не прихватиться" из-за мороза.

"Это, конечно, недоработка подрядчика, которая, насколько мне известно, была оперативно исправлена. Но, с другой стороны, из видео непонятно, может она могла быть оторвана намеренно (не обязательно автором видео)? В этой связи напоминаем, что порча объекта предполагает установленную законом ответственность, не говоря уже о моральной стороне такого поступка", - сказал Алексей Ивженко.

Архитекторы подчеркнули, что мемориал был установлен в зимнее время, в связи с чем вполне могут возникнуть некоторые недостатки в укладке, монтаже.

"Как и в любом строительстве всегда есть период усадки, могут появляться трещины, сколы и т.д. Особенно если учитывать тот факт, что определенная часть работ проводилась при минусовой температуре, такие моменты естественны и неизбежны, это норма. В любом случае мы ведем авторский надзор, и в рамках гарантийных обязательств подрядчика-строителя все оперативно устраняется сейчас и будет устраняться далее. Оторванные плитки из видео уже восстановлены, плитки со сколами готовы к замене и т.д.", - прокомментировал Алексей Ивженко.

Авторы проекта также с сожалением констатировали, что памятник, имеющий глубокий смысл и большое значение для всего общества, оказался в центре нездорового пиара и хайпа. По словам архитекторов, они получили очень много положительных оценок своей работы со стороны представителей профессионального сообщества. В свою очередь человек, желающий во что бы то ни стало найти изъян и очернить чужую работу, найдет повод для критики даже там, где его нет. При этом авторы монумента также добавили, что для объективной дискуссии и справедливой критики они открыты.

Но в случае выявления каких-либо недостатков со стороны подрядчика, они будут исправлены в соответствии по гарантии, как этого требует законодательство.

Напомним, церемония открытия мемориала жертвам январских событий "Тағзым" прошла в Алматы с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева 23 декабря.