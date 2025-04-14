Авторское право в эпоху соцсетей: как защищают казахстанскую музыку в цифровом пространстве
Эксперты рассказали об отключении казахстанской музыки в Meta и вопросе возмещения ущерба авторам
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Развитие цифровых технологий открыло новые горизонты для распространения и популяризации музыкальных произведений. Однако вместе с этим остро встает вопрос: как обеспечить защиту авторских прав казахстанских композиторов и исполнителей в социальных сетях? Именно этой теме был посвящён брифинг на площадке СЦК, прошедший с участием представителей государственных органов, юристов и специалистов в сфере интеллектуальной собственности, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе брифинга на площадке СЦК прозвучал прямой вопрос о возможном ущербе для казахстанских авторов и исполнителей, чьи музыкальные произведения были временно недоступны в социальных сетях Meta — Instagram и Facebook. Однако, как пояснила председатель Комитета по интеллектуальной собственности Абдреева Шолпан, с точки зрения закона об авторских и смежных правах оснований для компенсации не возникало.
"Согласно законодательству, авторское вознаграждение выплачивается в случае фактического использования произведения. В период, когда казахстанская музыка была недоступна на платформе Meta, использование не происходило, а значит и обязательств по выплате не возникло", - пояснила спикер.
При этом в ведомстве подтвердили, что артисты действительно обращались с жалобами и вопросами, рассчитывая на компенсацию за недополученное вознаграждение.
"Мы разъясняли, что Meta, отключив казахстанскую музыку до подписания договора, действовала в рамках закона. Если бы платформа продолжила использовать контент без разрешения, тогда можно было бы говорить о неправомерном использовании и возможных претензиях", - отметили представители.
Таким образом, ущерб официально не фиксировался, и его возмещение не предусмотрено, поскольку юридически произведения в этот период не использовались, и право на вознаграждение не наступило.
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