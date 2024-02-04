Авторов фейков о расстрелах школьников ищет полиция Павлодара
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Первый заместитель начальника департамента Павлодарской области Жаскайрат Каиров обратился к родителям после пугающих фейковых рассылок о готовящихся терактах в школах, передаёт BaigeNews.kz.
По словам Жаскайрата Каирова, по факту этих сообщений полиция проводит проверку.
"Совместно с компетентными органами проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию. Виновные лица будут установлены и привлечены к ответственности согласно законодательства страны. На сегодня, полицией особое внимание уделено на обеспечение безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них.
Аналогичные фейковые сообщения с начала этого года распространялись в ряде городов страны. Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения. Просим граждан не поддаваться на провокации, а доверять лишь официальной информации", — говорится в видеообращении, распространённом пресс-службой ведомства.
Напомним, до павлодарского сегмента казнета дошла волна фейковых сообщений, о том что неизвестные готовят вооружённые нападения на школы города. В соцсетях распространяют скриншоты с Telegram-канала, где указаны номера школ, где терористы якобы планируют расстреливать детей.
Не так давно аналогичные рассылки напугали родителей в Актобе и Атырау. Полиция усилила обеспечение безопасности в учебных заведениях.
Позже стал известен автор фейковых рассылок. Им оказался 18-летний гражданин.
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