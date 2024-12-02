  • 2 Декабря, 10:35
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Автотрассы открыли для движения в трёх регионах Казахстана

Об этом сообщили в национальной компании "КазАвтоЖол".

Сегодня, 09:14
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:14
Сегодня, 09:14
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Фото: pixabay.com

С шести часов утра 2 декабря в трёх регионах Казахстана были открыты трассы для движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Это следующие области республики:

Карагандинская область:

  • Кызылорда ― Павлодар, 788-906 км, уч. гр. Улытауской обл. ― п. Топар;
  • Кызылорда ― Павлодар, 970-1135 км, уч. г. Караганда ― гр. Павлодарской обл.;
  • Караганда ― Аягоз ― Бугаз, 17-217 км, уч. г. Караганда ― г. Каркаралы.

Область Улытау:

  • Кызылорда ― Павлодар, 756-788 км, участок п. Жанаарка ― граница Карагандинской области.

Павлодарская область:

  • Кызылорда ― Павлодар, 1135-1206 км, участок границы Карагандинской области ― п. Шидерты.

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