Автотрассы открыли для движения в трёх регионах Казахстана

С шести часов утра 2 декабря в трёх регионах Казахстана были открыты трассы для движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Это следующие области республики:

Карагандинская область:

Кызылорда ― Павлодар, 788-906 км, уч. гр. Улытауской обл. ― п. Топар;

Кызылорда ― Павлодар, 970-1135 км, уч. г. Караганда ― гр. Павлодарской обл.;

Караганда ― Аягоз ― Бугаз, 17-217 км, уч. г. Караганда ― г. Каркаралы.

Область Улытау:

Кызылорда ― Павлодар, 756-788 км, участок п. Жанаарка ― граница Карагандинской области.

Павлодарская область:

Кызылорда ― Павлодар, 1135-1206 км, участок границы Карагандинской области ― п. Шидерты.

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