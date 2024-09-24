Автора наркограффити задержали с поличным в Шымкенте
Сегодня, 20:16
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Сегодня, 20:16Сегодня, 20:16
89Фото: polisia.kz
В Шымкенте в ходе операции "Карасора" задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в рекламе наркотиков, передаёт BaigeNews.kz.
У него дома нашли шесть трафаретов для нанесения адресов сайтов, продающих наркотики, на стены зданий.
Ведётся расследование, подозреваемый помещён в ИВС. За пропаганду наркотиков ему грозит до трёх лет лишения свободы.
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