  • 24 Сентября, 20:47
  • BAIGENEWS

Автора наркограффити задержали с поличным в Шымкенте

Сегодня, 20:16
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:16
Сегодня, 20:16
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Фото: polisia.kz

В Шымкенте в ходе операции "Карасора" задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в рекламе наркотиков, передаёт BaigeNews.kz.

У него дома нашли шесть трафаретов для нанесения адресов сайтов, продающих наркотики, на стены зданий.

Ведётся расследование, подозреваемый помещён в ИВС. За пропаганду наркотиков ему грозит до трёх лет лишения свободы.

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