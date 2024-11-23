Автор музыки к "Бриллиантовой руке" поздравил Казахскую национальную консерваторию

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы отмечает 80-летие, и по этому случаю Александр Зацепин — один из самых известных композиторов — направил тёплые поздравления и отметил вклад альма-матер в свою карьеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РК

"Я поступил в 50-х годах. Учился у Евгения Григорьевича Брусиловского. Профессура была очень хорошая и интересная. Познакомился здесь со многими людьми, с которыми дружил — композиторы Рахмадиев, Мендыгалиев, Мухамеджанов. Я же пришел учиться только с музыкальной школой, больше ничего не заканчивал, и меня всему научили именно в этой консерватории. Спасибо большое! Вспоминаю её всю жизнь", — сказал Александр Сергеевич.

Путь композитора в большое искусство начался именно в Алматы. Здесь он обучался композиции и фортепиано, делал первые шаги на киностудии "Казахфильм" и написал музыку к фильму "Наш милый доктор" (1958), что стало его первым успехом.

Напомним, Александр Зацепин известен миру по музыке к фильмам "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию" и многим другим.

За 80 лет Казахская национальная консерватория воспитала множество выдающихся музыкантов. Среди её известных выпускников: Бибигуль Тулегенова, Алибек Днишев, Алан Бурибаев, Абзал Мухитдинов, НуржамалУсенбаева,МедетЧотабаев и многие другие, включая самого Александра Зацепина.

В честь 80-летия Казахской национальной консерватории организован масштабный марафон из более чем 30 мероприятий. 3 декабря на сцене Дворца Республики состоится гала-концерт, а завершится торжественное празднование гранд-финалом 20 декабря в Большом концертном зале имени Е. Рахмадиева.