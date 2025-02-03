Участники рынка и отрасли подвели итоги декабря и, соответственно, всего 2024 года. Стали доступны полные данные о продажах новых авто, а также количестве техники, выпущенной в Казахстане за прошедший год. Подробнее – в материале обозревателя BaigeNews.kz

Декабрьские продажи превысили отметку 25 тыс. новых автомобилей, обозначив новый рекорд для казахстанского рынка, а совокупные продажи за год составили 205 тыс. автомобилей, которые жители республики приобрели в салонах официальных дилеров.

Пятёрку наиболее популярных брендов по итогам года покинула Toyota, продажи этих автомобилей стали снижаться после остановки работы российского завода. В то же время в ТОП-5 закрепились два китайских бренда. Интересно, что на пятёрку самых популярных брендов приходится больше 124 тыс. реализованных авто, т. е. больше половины от совокупных продаж.

Hyundai – 44 218 ед.

Chevrolet – 30 927 ед.

Kia – 23 045 ед.

Chery – 14 883 ед.

JAC – 11 771 ед.

Рост продаж за год составил 3,2% относительно показателя 2023 года несмотря на то, что некоторые участники рынка ожидали снижения в силу таких обстоятельств как ужесточение требований к получателям займов по автокредитам, а также задержкам поставок автомобилей и машинокомплектов.

Стоит отметить, что среди лидеров рынка автомобили только одного бренда – Chery, импортируются в Казахстан из Китая. Остальные четыре уже выпускаются в Казахстане на заводах в Костанае и Алматы, однако и Chery в скором времени получать "прописку" в Казахстане, после того как в Алматы начнёт работу новый автозавод, открытие которого ожидается в этом году.

С высокой вероятностью в текущем году можно ожидать усиления позиций на казахстанском авторынке и другого бренда – Kia. Автомобили корейской марки выпускаются в Костанае на заводе Allur, где выпускаются также Chevrolet, JAC, Jetour, Hongqi и Skoda, однако в этом году казахстанский автопром ожидает ещё один важный запуск – отдельный завод Kia в Костанае. По информации южнокорейских партнёров, это будет автоматизированное предприятие, оснащенное 70 роботами на линиях сварки, окраски и сборки автомобилей. Стоимость проекта составляет 200 млн долларов, из которых порядка 80% – инвестиции со стороны южнокорейского концерна.

Что касается производственных показателей в целом за 2024 год, казахстанские предприятия выпустили чуть более 147 тыс. ед. техники, среди которой легковые автомобили – 133 978 ед. (-0,1%), грузовики – 7 705 ед. (-22,2%), автобусы – 2 942 ед. (-6,1%), прицепы – 2 141 ед. и спецтехника – 665 ед.

Allur – 90 515 ед.

Hyundai Trans Kazakhstan – 45 410 ед.

СемАЗ – 4 271 ед.

QazTehna – 1 576 ед.

Камаз Инжиниринг – 1 524 ед.

Hyundai Trans Almaty – 796 ед.

Daewoo Bus Kazakhstan – 537 ед.

Уральскагрореммаш – 105 ед.

Другие – 2 697 ед.

Общее количество выпущенной техники снизилось на 1,6% по сравнению в 2023 годом. Основная причина снижения – задержки поставок техники и комплектующих на границе со стороны КНР, речь идёт о позициях, логистика которых осуществляется из Китая и транзитом из других стран. Помимо этого, на одном из казахстанских предприятий проводилась модернизация, в ходе которой устанавливались дополнительные роботы в цеха сварки и окраски.

Согласно прогнозу со стороны министерства промышленности и строительства, ожидается что количество техники, выпущенной в Казахстане за 2025 год достигнет отметки 160 тыс. ед.