Автопробег провела партия "Ак жол" в городах Казахстана

Креативную акцию организовал республиканский штаб партии "Ак жол" в рамках предвыборной кампании. Во городах Казахстана прошёл автопробег "С "Ак жолом" - по светлому пути!", передаёт BaigeNews.kz.



Колонны из белых автомобилей, украшенных флагами и агитационной атрибутикой демпартии, одновременно стартовали от офисов "Ак жол" в Астане, Шымкенте, Кызылорде, Павлодаре, Атырау, Усть-Каменогорске, Кокшетау, а также в областях Жетісу, Улытау, Алматинской, Акмолинской и Мангистауской.

Всего в автопробеге приняли участие более 200 машин.

"Цвет машин подобран не случайно, он созвучен названию Демократической партии "Ак жол" - светлый путь. Белый цвет символизирует чистоту, открытость выбранного пути", - сообщили представители партии.

Маршруты автомобилистов охватили все центральные улицы, мосты, развязки и проспекты казахстанских городов.