  • 19 Июня, 09:45
  • BAIGENEWS

Автопожар произошел в Павлодаре

Сегодня, 09:18
АВТОР
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Автопожар произошел в Павлодаре Сегодня, 09:18
Сегодня, 09:18
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В Павлодаре в результате ДТП загорелось легковое авто, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны.

"Силами МЧС пожар ликвидирован за 17 минут с момента вызова", - говорится в сообщении.

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