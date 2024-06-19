Автопожар произошел в Павлодаре
Сегодня, 09:18
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Сегодня, 09:18Сегодня, 09:18
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В Павлодаре в результате ДТП загорелось легковое авто, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны.
"Силами МЧС пожар ликвидирован за 17 минут с момента вызова", - говорится в сообщении.
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