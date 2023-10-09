Автопатруль приехал на свадьбу в Павлодаре из-за ЧП
Сегодня, 04:37
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Сегодня, 04:37Сегодня, 04:37
295Фото: pexels.com
Участников свадебного торжества, проходившего в одном из увеселительных заведений Павлодара, оштрафовали полицейские, передаёт BaigeNews.kz.
Видеозапись приезда автопатрулей опубликовал паблик tipavlo.dar. В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что 7 октября около 22:39 к ним поступило сообщение о драке в кафе.
По вызову были направлены автопатрули. Выяснилось, что конфликт произошёл на свадьбе между знакомыми. Все участники от заявлений и каких-либо разбирательств отказались. Полицейские составили административные материалы по статьям 440 и 437 Кодекса РК об административных правонарушениях о штрафовали участников конфликта.
В ДП также добавили, что сопротивление сотрудникам полиции никто не оказывал.
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