Автопатруль приехал на свадьбу в Павлодаре из-за ЧП

Участников свадебного торжества, проходившего в одном из увеселительных заведений Павлодара, оштрафовали полицейские, передаёт BaigeNews.kz.

Видеозапись приезда автопатрулей опубликовал паблик tipavlo.dar. В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что 7 октября около 22:39 к ним поступило сообщение о драке в кафе.

По вызову были направлены автопатрули. Выяснилось, что конфликт произошёл на свадьбе между знакомыми. Все участники от заявлений и каких-либо разбирательств отказались. Полицейские составили административные материалы по статьям 440 и 437 Кодекса РК об административных правонарушениях о штрафовали участников конфликта.

В ДП также добавили, что сопротивление сотрудникам полиции никто не оказывал.