Количество автомобилей в Казахстане продолжает расти ускоренными темпами, передаёт BaigeNews.kz. Согласно последним данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2025 года в стране зарегистрировано свыше 6,1 миллиона транспортных средств. Это на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что говорит о продолжающемся росте автопарка на фоне восстановления экономики и повышения доступности машин.

Наибольший прирост числа автомобилей зафиксирован в области Жетысу - сразу на 56,4%. Более того, в этом регионе почти вдвое увеличилось количество новых регистраций: рост составил рекордные 94,9%. Аналогичная динамика отмечена и в Абайской области, где автопарк вырос на 52,8%. Серьёзный скачок продемонстрировали также Улытау (+45,9%), Туркестанская область (+23,6%), Шымкент (+23,3%) и Кызылординская область (+14,7%). В столице, Астане, число зарегистрированных машин увеличилось на 14,8%.

Вместе с тем Южно-Казахстанская область показала самый скромный рост автопарка - всего 8,4%. Более того, по количеству новых регистраций здесь даже зафиксировано снижение на 6,6%, что может свидетельствовать о локальных экономических или административных факторах.

Основной прирост пришёлся на легковые автомобили: их стало больше на 601 тысячу, что составляет увеличение на 12% по сравнению с прошлогодними показателями. Особенно заметно это в Туркестанской области (+29,8%), Шымкенте (+28,6%) и всё той же Жетысу (+почти 100%).

Крупнейшие города Казахстана демонстрируют собственную динамику роста. Алматы остаётся лидером по общему количеству автомобилей - свыше 717 тысяч единиц, что на 11,3% больше, чем годом ранее. В Астане зарегистрировано 456 тысяч машин (+14,8%), а в Шымкенте - 270 тысяч (+23,3%).

Всего за месяц автопарк страны увеличился почти на 170 тысяч единиц: на 1 апреля количество зарегистрированных авто составляло 5,94 миллиона. Лидером прироста тогда была область Абай, где число автомобилей выросло более чем на 50% и достигло 73 тысяч.

Растущее количество машин на дорогах требует от государства и местных властей дальнейшего развития транспортной инфраструктуры, повышения пропускной способности улиц и улучшения экологического контроля. Впрочем, такая динамика также является показателем активного потребления, роста мобильности и улучшения материального положения населения.