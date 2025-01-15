В Алматы 24 современных устройства для автоматической выдачи литературы можно увидеть на станциях метро, в ЦОНах, торговых центрах и молодежных комьюнити-центрах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат мегаполиса.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно иметь читательский билет. Нет билета? Пройдите регистрацию у аппарата выдач книг и станьте частью "клуба читателей города". Также билеты можно оформить в одном из 28 филиалов "Алматы кітапханалары", три из которых работают круглосуточно", - говорится в сообщении.

Кроме того, книги можно заказывать и резервировать онлайн через сайт almatylibrary.kz. Весь книжный фонд Алматы составляет более 1,3 миллиона книг — учет выдачи и возврата ведется электронно, вся система автоматизирована. В прошлом году в библиотеках города было более 3 миллионов посещений.

Ранее сообщалось, что казахстанцы с нарушением зрения получат больше доступа к информации.