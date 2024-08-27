Автомойку снесли по решению суда в Алматы
Сегодня, 18:36
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Сегодня, 18:36Сегодня, 18:36
125Фото: акимат Алматы
Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о начале сноса автомойки в микрорайоне Калкаман, передаёт BaigeNews.kz.
Объект на улице Толе би, 308/54 собственник возвёл без разрешительных документов.
Управлением подан иск на снос в Ауэзовский районный суд. 11 января определением суда он удовлетворён. 24 апреля постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения.
Снос объекта начат при содействии судебных исполнителей департамента юстиции.
С начала прошлого года в Алматы снесли 46 незаконных объектов.
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