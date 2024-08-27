Автомойку снесли по решению суда в Алматы

Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о начале сноса автомойки в микрорайоне Калкаман, передаёт BaigeNews.kz.

Объект на улице Толе би, 308/54 собственник возвёл без разрешительных документов.

Управлением подан иск на снос в Ауэзовский районный суд. 11 января определением суда он удовлетворён. 24 апреля постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения.

​​​Снос объекта начат при содействии судебных исполнителей департамента юстиции.

С начала прошлого года в Алматы снесли 46 незаконных объектов.