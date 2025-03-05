Заместитель председателя мажилиса Парламента Казахстана Павел Казанцев ответил на вопросы журналистов о новых правилах, предусмотренных в Водном кодексе, передает BaigeNews.kz.

Что изменится для автомоек?

По словам Казанцева, в Астане насчитывается большое количество автомоек, и большинство из них зарегистрированы как предприятия. Теперь для работы они должны будут получать разрешение на специальное водопользование.

"В городе работает множество автомоек, и почти все они используют питьевую воду. Это непозволительная роскошь в условиях ограниченных водных ресурсов. Теперь компании, которые используют питьевую воду и сливают её в канализацию, не смогут получить разрешение на работу. Мы вводим правило: работать смогут только те, кто использует системы оборотного водоснабжения. Переходный период составит два года, чтобы дать бизнесу возможность адаптироваться. Но спустя этот срок все предприятия должны будут соответствовать новым требованиям. Причем это касается не только автомоек, но и крупных промышленных и сельскохозяйственных объектов", - рассказал Казанцев.

Как будет регулироваться использование воды в саунах и банях?

Согласно новым правилам, если сауна или баня работает как бизнес, но не зарегистрирована, она будет платить повышенные тарифы.

"Сейчас у нас есть определенные нормативы: на одного человека должно приходиться не более 3 кубометров воды в месяц. Этого вполне достаточно для бытовых нужд. Однако если расход выше, то тариф увеличивается. Если же баня или сауна зарегистрирована официально, то тарификация будет зависеть от объемов потребления воды. Мы считаем, что такой подход создаст справедливую систему оплаты и не даст возможность уклоняться от налогов", - пояснил спикер.

Что будет со стройками в водоохранных зонах?

Новый Водный кодекс вводит строгие ограничения на строительство в водоохранных зонах.

"Мы ужесточаем политику в отношении строительства в водоохранных полосах. Теперь там разрешено возводить только некапитальные сооружения – пирсы, беседки, настилы. Строительство жилых или коммерческих объектов в таких местах полностью запрещено", - рассказал Казанцев.

Павел Казанцев напомнил, что с 2009 года местные власти должны были определить границы водоохранных зон и запретить строительство, но этот процесс затянулся.

"К сожалению, многие объекты появились в этих зонах незаконно. Теперь политика будет жестче: если строение появилось после 2009 года и было возведено в уже определенной водоохранной территории, оно подлежит демонтажу. Однако для объектов, построенных до 2009 года, остается возможность их легального существования, если они не нарушают экологические нормы", - добавил мажилисмен.

Как будут мотивировать казахстанцев экономить воду?

Казанцев пояснил, что новый Водный кодекс вводит градацию потребления воды, чтобы мотивировать граждан экономить ресурс.

"Для физических лиц мы устанавливаем четыре уровня потребления воды. Если человек использует до 3 кубометров воды в месяц, тариф остается небольшим. В диапазоне от 3 до 5 кубометров – стандартный тариф. Если потребление возрастает до 5-10 кубометров, стоимость повышается. А если человек использует более 10 кубометров воды в месяц, тариф становится двойным. Мы считаем, что это справедливая мера, стимулирующая бережное отношение к водным ресурсам", - отметил он.

По его словам, для юридических лиц также предусмотрена система тарифов в зависимости от объемов потребления и вида используемой воды.

"Водный кодекс направлен на то, чтобы предприятия внедряли водосберегающие технологии и применяли системы оборотного водоснабжения. Это не только снизит нагрузку на природные ресурсы, но и обеспечит более устойчивое развитие экономики", - подытожил спикер.

Также спикер отметил, что новые правила призваны навести порядок в водопользовании и усилить контроль за сохранением водных ресурсов Казахстана.

Напомним, в Казахстане в пять раз увеличат штраф за незаконную растрату воды. Ранее Мажилис одобрил в первом чтении проект Водного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам охраны и использования водных ресурсов.