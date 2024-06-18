Автомойкам в Астане угрожают отключить воду

Перед дилеммой поставила компания "Астана Су Арнасы" владельцев автомоек в столице – от них требуют в течение месяца установить дорогостоящую систему оборотного водоснабжения, в противном случае угрожают прекратить подачу воды, передаёт BaigeNews.kz.

Вопрос сегодня вынесли на обсуждение в столичной палате предпринимателей.

Владелец автомойки Владимир Мартель сообщил, два месяца назад получил уведомление с требованием установить систему оборотного водоснабжения. Аналогичные письма, по его словам, начали получать коллеги по цеху в Шымкенте, Актау и Атырау.

"Мы думаем, что такие требования горводоканала чрезмерно завышены для предпринимателей, которые занимаются автомоечным бизнесом. Горводоканал поставляет нам воду и занимается водоотведением, они должны чистить воду и запускать её во вторичный оборот. Мы считаем, что не надо подменять понятия и обязанности, которые возлагаются на автомойки. Мы все считаем, что это оборудование ляжет неподъёмным бременем для предпринимателей", - сказал Мартель.

Он же сообщил, что бизнес не дождался от горводоканала информации о том, где можно купить данное оборудование, сколько оно стоит и до какого уровня воды оно будет производиться очистка.

"Такое оборудование стоит очень дорого, и оно под силу установке только государству. Бизнесмены, которые зарабатывают 5 000 тенге за мойку одного автомобиля, не справятся с оплатой или окупаемостью этого оборудования. При этом надо учитывать и тот факт, что только в Астане насчитывается больше 250 автомоек, а такого объёма оборудования в Казахстане нет, и соответственно, в месячный срок мы не сможем его поставить. Даже если найдём средства на это", - добавил он.

Его поддержал предприниматель Ержан Саздыков.

"Когда приходит "Астана Су Арнасы", они просят сертификат на оборудование. Вот это оборудование стоит от 12 миллионов тенге. Чтобы оно работало, его надо привезти, откопать канализацию, для этого мне надо место, всё сломать и заново отремонтировать. Для установки нам придётся закрыться на три месяца как минимум", - сетует бизнесмен.

Руководитель аналитической группы "Астана Су Арнасы" Данияр Омаров отметил, что требования по установке данной системы были выставлены ещё в Водном кодексе РК и соответствующую работу предприятия должны были начать в 2017 году, о чём их предупреждали в последующем в 2019 и 2023 годах, с перерывом из-за карантина.

"В прошлом году в Астане сложилась очень серьёзная проблема с водой. Были вынесены повторные уведомления каждой автомойке. На сегодня по истечению года эти требования выполнили только около 50 автомоек. Хотя в городе их порядка 300", - отметил он.

Тем не менее монополист обещает не принимать пока радикальных мер.

"На сегодня ни одну автомойку от системы водоснабжения не отключили. Это пока всё в уведомительном порядке. Но в скором времени, может быть, будет и отключение. Сроки прописываются в каждом уведомлении в течение месяца с момента его получения. Но с 2017 года прошло уже несколько лет. Штрафных санкций не предусмотрено. Возможно, будет отключение, но пока я не могу это комментировать", - заявил он.

Главная цель требования - экономия питьевой воды.

"Если одна автомойка на одну машину тратит 300-400 литров воды, то в случае установки такого оборудования, сможет 200 литров повторно использовать, и у него наполовину экономия пойдет. Не у нас, а у бизнеса экономия будет. Расценок не знаю. Есть выбор, как мне сказали, там есть и за 500 тысяч тенге, и за 800 тысяч тенге, и за миллион в зависимости от того, какую марку выберут", - подчеркнул спикер.

В столичной палате предпринимателей просят стороны не принимать поспешных решений.

"Установка систем оборотного водоснабжения требует значительных финансовых вложений и времени. Многие владельцы автомоек могут не располагать достаточными средствами для быстрой реализации этих мер. Во-вторых, техническая установка и настройка систем оборотного водоснабжения является сложным процессом, требующим участия квалифицированных специалистов", - сообщил директор столичной Палаты предпринимателей Канат Алин.

По его словам, предоставление более длительного периода для выполнения требований позволит предпринимателям найти необходимые ресурсы и избежать финансового стресса, который может привести к банкротству и потере рабочих мест.

"Мы просим на один год (отложить эти требования – Прим. ред.). Это касается только Астаны. Ведь прекращение подачи воды автомойкам не решит проблему, а, напротив, приведет к закрытию многих из них, что повлечёт за собой социальные и экономические проблемы, потерю рабочих мест и снижение налоговых поступлений. Продление же срока позволит владельцам автомоек адаптироваться к новым требованиям без существенного ущерба для их бизнеса. Это также обеспечит более плавный переход к использованию устойчивых водных ресурсов и поддержит местную экономику", - призвал он.

Ранее сообщалось, что автомойки в Казахстане могут поднять цены на свои услуги после того, как их обяжут перейти на оборотное использование воды.

Надвигающийся дефицит воды является актуальной проблемой для Казахстана. Экономят ли воду на автомойках Астаны, можно узнать здесь.