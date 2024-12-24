Динамика продаж, характер спроса, производство и изменения в страновом автопарке. О том, как автомобильная отрасль в Казахстане завершает год – в материале обозревателя BaigeNews.kz.

В ноябре текущего года казахстанцы приобрели в автосалонах 20,9 тысячи новых автомобилей, что на 10% больше в сравнении с ноябрём 2023 года. Совокупные продажи за 11 месяцев приблизились к отметке 180 тысяч автомобилей, что несколько больше, чем за тот же период прошлого года, когда было реализовано 175,1 тысячи новых авто.

С высокой вероятностью в декабре продажи достигнут уровня 20+ тысяч автомобилей в силу того, что в конце года потребители традиционно проявляют высокий спрос, который, кстати, обусловлен не только понятным клиентским желанием "обновить авто к Новому году" или "приобрести первый авто к началу года", но и всевозможными спецпредложениями от дилеров. Последние стремятся распродать склады перед поступлением техники следующего года выпуска.

Таким образом можно ожидать, что 2024 год завершится продажами на уровне 200 тысяч новых автомобилей и успех 2023 года с рекордными для нашего рынка продажами повторится. Хотя большинство игроков в начале текущего года проявляли скепсис, прогнозируя продажи на уровне 150-170 тысяч по той причине, что в текущем году отсутствовал так называемый "российский фактор", когда физлица-граждане РК приобретали автомобили с целью перепродажи российским покупателям.

В нынешнем году этот фактор отсутствовал в силу того, что российский регулятор конкретизировал позицию по отношению к импорту техники (при условии наличия достаточных производственных мощностей внутри страны) путём корректировки таможенно-тарифных ставок.

Тем не менее, безусловно, текущий год успешен для казахстанских игроков с точки зрения продаж: спрос остался стабильно высоким, несмотря на сложности с поставками авто и машинокомплектов, а также ужесточившихся требований к получателям займов по автокредитам.

Самые популярные бренды по итогам года: Hyundai, Chevrolet, Kia, Chery и JAC. Стоит отметить, что автомобили наиболее популярных брендов локализованы на казахстанских заводах в Костанае и Алматы. За исключением китайской марки Chery, однако ожидается, что их выпуск будет налажен в Алматы в 2025 году.

С точки зрения производственного сектора в нынешнем году отрасль показала сдержанную динамику. По предварительным данным, казахстанские предприятия на 11 месяцев выпустили 125 тысяч единиц техники, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Основная доля выпуска приходится на легковые автомобили, выпуск которых за отчётный период составил 113,5 тысячи единиц. Большая часть объёма выпущена с конвейера костанайского завода Allur, следом алматинские HTK и HTA. После них – семейские предприятия СемАЗ, Daewoo Bus Kazakhstan, а затем предприятия QazTechna и КАМАЗ-Инжиниринг из Карагандинской области и Кокшетау.

Стоит отметить, что костанайский завод Allur планирует выпустить до конца года 90 тысяч единиц техники, а на заводе Hyundai Trans Kazakhstan в конце 2024-начале 2025 года завершится процесс установки 15 дополнительных роботов. Кроме этого, на предприятии начался выпуск премиальных автомобилей Genesis по технологии SKD.

Возвращаясь к общим показателям, которые показали небольшое снижение в этом году, стоит отметить два основных фактора: задержки поставок машинокомплектов и отдельных компонентов, в особенности тех, что, как правило, следуют из или через КНР, а также рост объёмов серого импорта, который наблюдается с 2022 года и проявляется, например, в поставках техники стандарта Евро-2 вместо положенного по закону Евро-5. В первом случае отрасль имеет очередной стимул к повышению локализации и расширению перечня деталей, выпускаемых в стране, для снижения зависимости от импорта. Во втором случае требуется более конкретизированная позиция регулятора по отношению к импорту в силу того, что в стране действует стратегия развития промышленности.

Данные по автопарку за 11 месяцев т.г. в настоящее время находятся на сведении, однако статистика по итогам 10 месяцев свидетельствует: в Казахстане зарегистрировано 5,65 млн транспортных средств, что на 8,4% больше в сравнении с прошлым годом. Львиную долю автопарка занимают легковые автомобили (88%). Грузовые автомобили и автобусы занимают 9,9% и 2,1% соответственно.

Из общего количества зарегистрированных легковых автомобилей наибольшую долю (43,9%) составляют легковые автомобили с объёмом двигателя от 1,5 до двух литров, с объёмом двигателя до 1,5 литра – 19,3%, с объёмом двигателя от двух до 2,5 литра – 17,4%, с объёмом двигателя от 2,5 до четырёх литров – 14,9%, свыше четырёх литров – 1,9%.

Около 2,17 млн легковых автомобилей в Казахстане старше 20 лет. Также насчитывается немало легковых машин в возрасте от 10 до 20 лет (почти 1,17 млн). Новых легковых автомобилей до трёх лет в Казахстане 313 799 единиц.