Дорожная безопасность в Казахстане достигла критической точки. В 2024 году число аварий увеличилось почти вдвое по сравнению с предыдущим годом, а в 2025-м рост аварийности продолжается. По данным МВД, за первые два месяца текущего года количество ДТП увеличилось на 60 процентов. Такие показатели свидетельствуют о серьезных системных проблемах, которые требуют немедленного вмешательства. Подробнее в материале BaigeNews.kz.

Статистика ДТП: тревожные тенденции

Наибольшее число аварий зафиксировано в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Абайской, Улытауской областях, а также в Шымкенте. Одна из ключевых причин – неудовлетворительное состояние дорог. МВД отмечает, что 84 процентов всех ДТП происходит в населенных пунктах, а четверть смертельных случаев связана с наездами на пешеходов. Особенно тревожной остается ситуация на нерегулируемых переходах, где тяжелые аварии случаются в пять раз чаще.

Контроль за дорожным движением: почему меры не дают эффекта?

Для снижения аварийности власти расширяют сеть автоматических систем фиксации нарушений ПДД. На сегодняшний день установлено около 25 тысяч камер, фиксирующих более девяти миллионов нарушений. Однако эти меры сосредоточены в городах и не охватывают трассы, где фиксируется значительная часть аварий.

Дополнительно местные власти разрабатывают комплексные планы по повышению безопасности вблизи учебных заведений. Они включают более 28 тысяч мероприятий: улучшение дорожной инфраструктуры, установку знаков, нанесение разметки. Однако, несмотря на предпринимаемые шаги, данные статистики демонстрируют их недостаточную эффективность.

Платные дороги: иллюзия безопасности?

Казахстан располагает почти четырьмя тысячами километров платных дорог, но их состояние остается далеким от мировых стандартов. Так, тариф на них варьируется от 80 тенге по трассе Щучинск - Кокшетау до 600 тенге по трассе Шымкент - Кызылорда. Проезд же по алматинскому БАКАДу стоит 550,48 тенге для легковых автомобилей.

Главный редактор журнала "За рулем Казахстан" Алексей Алексеев считает, что платные трассы должны предоставлять не только качественное покрытие, но и высокий уровень сервиса.

"Но зато они должны гарантировать сервис, туалеты, АЗС, кафе и так далее. Предполагается, что платные дороги имеют хорошее покрытие. Можно рассчитывать, что на них нет ям, что их своевременно обслуживают в любое время года. Если взять опыт развитых стран, то нам есть еще чему поучиться. На европейских платных дорогах можно увидеть прогноз погоды, сообщения о происшествиях впереди и тому подобное. По умолчанию, качественное покрытие и разделитель между потоками должны улучшать безопасность. Почему это не всегда помогает нашим автовладельцам? Потому что нарушают правила, превышают скорость, совершают необдуманные маневры, приводящие к ДТП", - говорит Алексеев.

Помимо того, что увеличилось количество ДТП в стране, также возросло число погибших-на девять процентов. Эксперт считает, что это связано с тем, что ослаб контроль.

Отсутствие дорожной полиции: ключевой фактор роста аварий?

С 2013 года в Казахстане была упразднена дорожная полиция. Алексей Алексеев отмечает, это одна из главных причин увеличения числа ДТП. Полицейские, которые отвечают за правопорядок, не успевают следить за дорожным движением. Решением может быть возвращение профессионального органа и профилактика правонарушений, считает он.

Как результат контроль на дорогах снизился, а вместе с ним ухудшилась и культура вождения. В разных регионах она отличается.

"Так называемые "универсальные полицейские" просто не успевают одновременно контролировать дорожное движение и бороться с преступностью. Необходимо вернуть специализированный дорожный патруль, который будет сосредоточен именно на профилактике нарушений ПДД. Важно не только реагировать на происшествия, но и предотвращать аварии, внедряя инженерные решения в местах повышенного риска ДТП. Кроме того, необходимо уделять внимание обучению будущих водителей и воспитанию дисциплинированных пешеходов, начиная ещё со школы. Сейчас эта работа фактически не ведётся, а между тем она играет ключевую роль в повышении безопасности на дорогах".

Дефицит качества: проблемы дорожной инфраструктуры и подготовки водителей

Еще один критический момент – качество дорожных знаков. Президент ОО "Ассоциация Безопасности Дорожного Движения "Общая дорога" Арсен Шакуов отмечает, что в ходе тендеров подрядчики часто экономят на знаках, что снижает их эффективность.

"В 2017 году мы проверили участок Алматы – Астана и не нашли ни одного знака, соответствующего стандартам. Каждый знак был нестандартного образца, не соответствовал требованиям светопропускания и светоотражения, был плохого качества или неправильного размера. Сегодня ситуация остается аналогичной, поскольку при изготовлении знаков используются некачественные материалы", - говорит эксперт.

Кроме того, многие дороги не имеют надежной связи, что затрудняет вызов экстренных служб. Также остается открытым вопрос технического осмотра автомобилей, который в нынешнем виде не способствует повышению безопасности, а лишь является способом заработка.

Влияет на это и то, как водители получают права. Купить их в последние годы стало заметно труднее, но проблема подготовки остается. Экзамены по-прежнему строятся на устаревших методах, а будущие водители заучивают билеты вместо того, чтобы приобретать реальный опыт. Алексеев говорит о необходимости реформы: обучение должно быть практическим, с применением современных технологий, видеоматериалов и психологии, чтобы дать водителям не просто знания, а навыки для безопасного движения.

"Наибольший опыт водитель все равно получает на дороге, из практики. Надо давать им эти самые живые примеры. Применять средства видеороликов, более современные методы. Это должно быть с использованием психологии и визуальных эффектов"- считает эксперт.

Что касается инфраструктуры трасс, то им необходима полная инвентаризация. Ненужные знаки ограничений скорости становятся инструментом для коррупции, тогда как важные предупреждающие знаки часто отсутствуют. В Казахстане нет пока уполномоченного органа, который бы системно занимался этим вопросом.

"Мы воспринимаем автомобиль как часть себя, что-то дорогое и важное, а не средство передвижения. Поэтому зачастую, выезжая на дорогу, ведем себя как короли этой самой дороги. Но это неправильно. Дорога — это средство доставки нас до конечного пункта, а автомобиль - наш помощник. Многие же воспринимают автомобиль как средство выплеснуть эмоции, кто-то - произвести впечатление, а кого-то кровь кипит и хочется прибавить газа. Но всем нам надо успокоиться и перестать спешить", - сказал Алексеев.

Человеческий фактор: главная причина трагедий

Несоблюдение ПДД, пренебрежение ремнями безопасности и чрезмерная уверенность за рулем – ключевые причины летальных аварий, подчеркивает Арсен Шакуов.

"Основная причина множества ДТП – недостаток культуры уважения. Водители выходят на трассу в плохую погоду, не снижая скорость, проявляют излишнюю уверенность и не задумываются о безопасности – ни своей, ни окружающих. Сегодняшний водитель – это самоуверенный индивидуум, который не только не готов к сложным дорожным условиям, но и зачастую игнорирует правила дорожного движения", - уверен эксперт.

Как остановить дорожный кризис?

Для реального снижения аварийности Казахстану необходимо комплексное реформирование дорожной системы:

Восстановление дорожной полиции

Повышение контроля за качеством дорог

Усиление подготовки водителей с применением практических методов

Жесткий контроль за техосмотром и устранение коррупции

Современные системы оповещения на трассах.

Пока же дорожная ситуация остается критической, а количество ДТП продолжает расти.