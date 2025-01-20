Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем закроют
В КНР готовятся к празднику.
Сегодня, 19:17
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Сегодня, 19:17Сегодня, 19:17
103Фото: КГД
Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать с 27 января по 1 февраля, передаёт BaigeNews.kz.
Как уточнили в Комитете госдоходов, что в связи с Праздником Весны в КНР с 20:00 27 января до 8:00 1 февраля пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
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