Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать с 27 января по 1 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в Комитете госдоходов, что в связи с Праздником Весны в КНР с 20:00 27 января до 8:00 1 февраля пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.