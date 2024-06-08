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Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем закроют 10 июня

Сегодня, 12:13
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Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК Сегодня, 12:13
Сегодня, 12:13
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Фото: Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК

Из-за празднования "Лодок-драконов" в Китайской народной республике 10 июня не будут работать автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК

"10 июня 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме", — говорится в сообщении.

В ведомстве попросили перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут.

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