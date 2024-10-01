Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать три дня
Сегодня, 01:25
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Сегодня, 01:25Сегодня, 01:25
132Фото: Комитет госдоходов
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать с 1 по 3 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов РК.
Пропуск лиц, транспорта и грузов не будет осуществляться в связи с празднованием Дня образования КНР.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе будут работать в штатном режиме.
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