Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать три дня

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать с 1 по 3 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов РК.

Пропуск лиц, транспорта и грузов не будет осуществляться в связи с празднованием Дня образования КНР.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе будут работать в штатном режиме.