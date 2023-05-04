Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана и Китая закроют на два дня

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7 и 9 мая не будут работать автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов Минфина РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с праздничными днями 7 и 9 мая 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - пояснили в комитете.

Железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учётом введённых ограничений.