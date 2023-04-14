Автомобильные мосты в трех областях Казахстана проверят на прочность

Фото: МИИР РК.

Специалисты АО "КаздорНИИ" приступили к детальному обследованию автомобильных мостов и путепроводов в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях, передает BaigeNews.kz.

Как сообщили в МИИР РК, работа ведётся в рамках сбора данных для Единой базы искусственных сооружений республики.

"Обследование мостов – это трудоемкий комплекс инженерно-технических мероприятий, необходимый для изучения физического и напряженно-деформированного состояния сооружения. Обследование нужно для определения фактических размеров моста, состояния земляного полотна и всех элементов конструкций", - отмечает руководитель отдела диагностики автомобильных дорог и мостовых сооружений АО "КаздорНИИ" Асхат Байбатыров.

Полученные данные о мостовых сооружениях будут вносить в цифровую программу по СУЭМ (Система управления эксплуатации мостовых сооружений). Собранная информация будет учитываться экспертами при проектировании, строительстве и ремонте мостов.

В Казахстане насчитывается более 2 тысяч мостовых сооружений, которые, по мнению экспертов, должны диагностироваться каждые 5 лет, старые объекты – каждые 3 года.