В связи с резким ухудшением погодных условий на территории Актюбинской области ввели ограничения и 11 блокпостов на дороги республиканского и областного значения, передаёт BaigeNews.kz.

"В кемпингах имеется скопление 1573 грузовых автомобилей, 11 автобусов и 213 легковых автомобилей. Спасателями, сотрудниками полиции и сотрудниками “Казавтожол” проведена профилактическая работа, 9 человек доставлены в обогревательный пункт. На базе департамента работает оперативный штаб с участием заинтересованных органов", - говорится в сообщении МЧС.