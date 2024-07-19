Автомобилист отсудил у акимата более 600 тысяч тенге в Уральске

Мужчина, повредивший авто на одной из дорог в Уральске, обратился в суд с иском о возмещении материального ущерба. Ответчиком по делу выступал отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела следует, что из-за ненадлежащего состояния дорог на проспекте Абулхайр хана и улице Датова было совершенно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого транспорт истца повреждён.

Мужчина потребовал взыскать с ответчика 787 948 тенге.

"Суд, изучив материалы дела, установил, что причинение материального ущерба подтверждается, но согласно заключению эксперта стоимость ремонтно-восстановительных работ авто составила 603 680 тенге. Иск удовлетворен частично, с государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска" взыскано в пользу истца 603 680 тенге и судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 037 тенге", - сообщили в суде.