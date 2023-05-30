Автомобили значительно подорожали в Астане и в двух регионах

Фото: iz.ru

По итогам апреля текущего года стоимость автомобилей в стране выросла на 2,7 процента за год, стоимость мотоциклов - на 15,7 процента, велосипедов - сразу на 20,4 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Наибольший рост цен на автомобили был зафиксирован в Жетысуской области: на 6,6 процента за год. Далее идут Астана и Атырауская область: на пять процентов и на 4,8 процента соответственно.

Стоимость мотоциклов сильнее всего увеличилась в Жетысуской (на 34,9 процента), Атырауской (на 33,3 процента) и Алматинской (на 27 процентов) областях.

Велосипеды сильнее всего подорожали в Алматы: на 38 процентов. В тройке антилидеров также оказались Западно-Казахстанская (на 34,6 процента) и Восточно-Казахстанская (на 33,4 процента) области.

К слову согласно опросу, проведённому Бюро национальной статистики АСПиР РК, в котором приняли участие 11,7 тысяч домашних хозяйств, на конец 2022 года 33,7 процента респондентов владели легковым автомобилем, 1,6 процента - грузовым автомобилем, 1,1 процента - мотоциклом, 0,8 процента - скутером или мопедом, 13,7 процента - велосипедом, 0,4 процента - гужевым транспортным средством.

В городской местности легковым автомобилем владели 30,8 процента опрошенных, грузовым - 0,7 процента, мотоциклом - 0,2 процента, скутером или мопедом - 0,5 процента, велосипедом - 8,2 процента, гужевым транспортом - 0,1 процента. В то же время в сельской местности 39,5 процента респондентов владели легковым автомобилем, 3,4 процента -грузовым автомобилем, 2,9 процента - мотоциклом, 1,3 процента - скутером и мопедом, 24,9 процента - велосипедом, 1,2 процента - гужевым транспортом.

"Горожане уступают сельчанам в обеспеченности легковыми автомобилями на 8,7 п. п., грузовыми автомобилями - на 2,7 п. п., мотоциклами - на 2,7 п. п., скутерами и мопедами - на 0,8 п. п., велосипедами - на 16,7 п. п., гужевыми транспортными средствами - на 1,1 п. п. Для сравнения: на конец 2021 года у 33,7 процента домохозяйств имелся легковой автомобиль, у 2,1 процента - грузовой автомобиль, у 1,3 процента - мотоцикл, у 1 процент - скутер или мопед, у 13,6 процента - велосипед, у 0,7 процента - гужевый транспорт", - говорится в сообщении.

В региональном разрезе самый высокий уровень обеспеченности легковыми автомобилями на конец 2022 года наблюдался в Акмолинской области (у 40,7 процента домохозяйств), а самый низкий - в Шымкенте (у 23,9 процента).

По обеспеченности грузовыми авто лидером стала Алматинская область (5,6 процента домохозяйств), аутсайдером - Абайская (0,5 процента).

По обеспеченности мотоциклами лидировала Акмолинская область (4,1 процента), отставала - Мангистауская (0,2 процента).

Скутерами и мопедами лучше всего были обеспечены домохозяйства Акмолинской области (2,2 процента), хуже всего - Абайской, Кызылординской и Туркестанской областей (0,3 процента в каждой).

Велосипедами лучше всего были обеспечены домохозяйства Костанайской области (30 процентов), хуже всего - Шымкента (2,3 процента).

По обеспеченности гужевым транспортом лидерами стали Алматинская и Жетысуская области (по 1,8 процента в каждой), аутсайдерами - Карагандинская, Павлодарская и Западно-Казахстанская (всего по 0,1 процента).