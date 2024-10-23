Автомобили в Алматы стали проверять на токсичность выхлопов

Сотни протоколов выписали водителям полицейские в Алматы в рамках проведения акции "Чистый воздух" по замеру токсичности выхлопных газов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

Цель акции ― мониторинг уровня токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей, что особенно важно в таком городе, как Алматы, где значительная доля загрязнения воздуха приходится на транспортные выбросы.

"С начала октября проверено 628 автомобилей. Превышение нормативов было выявлено у 263 автомобилей, что составляет 42% от общего количества проверенных транспортных средств. Это свидетельствует о необходимости более строгого контроля и повышения экологической сознательности среди автовладельцев", ― говорится в информации акимата Алматы.

Составлено 202 административных протокола, штрафы наложены на 123 нарушителей.