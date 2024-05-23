Автомобили пострадали во время пожара на СТО в Костанае

Пожар охватил СТО в микрорайоне Строитель Костаная. Огонь повредил несколько автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В результате пожара повреждены два автомобиля. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на другие машины", - уточнили в ведомстве.

Пожар ликвидирован за 18 минут с момента поступления вызова на площади 10 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.