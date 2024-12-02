Автомобили должников-алиментщиков собираются продавать в Астане

Более 20 тысяч документов о взыскании алиментов находится на исполнении в Астане. Об этом работе на брифинге в СЦК рассказала заместитель руководителя Департамента юстиции столицы Жанна Сююмбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

Департаменты юстиции и полиции Астаны, а также и региональная палата частных судебных исполнителей города на постоянной основе проводят рейд "Борышкер". Его цель – взыскание с лиц, уклоняющихся от уплаты алиментных платежей или скрывающих источники дохода, средств, принадлежащих их детям.

"С начала года по результатам такого рейдового мероприятия задержано 104 автотранспорта, по алиментам задержано и водворено на коммунальную специальную стоянку 52 автотранспорта. Общая сумма составила 67 млн тенге. В настоящее время ведется работа по оценке и выставлению на торги задержанных автомобилей частными судебными исполнителями", - сообщила спикер.

По её словам, в помощь безработным должникам по исполнительным производствам данной категории ежемесячно проводится ярмарка вакансий в сотрудничестве с акиматом Астаны. Благодаря этим мерам в 2024 году было трудоустроено 136 должников, которые погасили задолженность по алиментным платежам.

"С начала года в Астане суд привлёк к адмответственности 163 должника за уклонение от уплаты алиментов, 39 из них арестовали на сроки от двух до пяти суток, остальных оштрафовали на пять МРП. Кроме того, приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Астаны восемь должников, умышленно уклоняющихся от уплаты алиментов, привлечены к уголовной ответственности по статье 139 УК РК", - отметила Жанна Сююмбаева.

Напомним, ранее лицензию отобрали у частного судоисполнителя в Алматы за волокиту с алиментами.