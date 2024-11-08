Автомобиль застрял в грязи у аэропорта Талдыкоргана
Сегодня, 21:52
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Сегодня, 21:52Сегодня, 21:52
82Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС Казахстана пришли на помощь пассажирам застрявшей в дороге машины, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл вблизи аэропорта Талдыкоргана.
"Сотрудники МЧС спасли двух человек, которые на легковой автомашине застряли в грязевой массе. Их доставили их Талдыкорган", - отметили в ведомстве.
Пострадавших нет. В медицинской помощи люди не нуждались.