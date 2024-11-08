Автомобиль застрял в грязи у аэропорта Талдыкоргана

Спасатели МЧС Казахстана пришли на помощь пассажирам застрявшей в дороге машины, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл вблизи аэропорта Талдыкоргана.

"Сотрудники МЧС спасли двух человек, которые на легковой автомашине застряли в грязевой массе. Их доставили их Талдыкорган", - отметили в ведомстве.