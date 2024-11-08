  • 8 Ноября, 22:26
  • BAIGENEWS

Автомобиль застрял в грязи у аэропорта Талдыкоргана

Сегодня, 21:52
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:52
Сегодня, 21:52
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Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС Казахстана пришли на помощь пассажирам застрявшей в дороге машины, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл вблизи аэропорта Талдыкоргана. 

"Сотрудники МЧС спасли двух человек, которые на легковой автомашине застряли в грязевой массе. Их доставили их Талдыкорган", - отметили в ведомстве.

Пострадавших нет. В медицинской помощи люди не нуждались.

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