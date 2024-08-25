Автомобиль загорелся во время движения: в МЧС дали рекомендации водителям

В МЧС обратились к казахстанским водителям и дали рекомендации, что делать, если во время движения загорелся автомобиль, передаёт BaigeNews.kz.

"Не паникуйте; остановитесь и заглушите двигатель автомобиля. Нужно выйти из машины и высадить пассажиров. Удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние не менее 10 метров, позвоните по номеру 112. Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель. Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления", — рекомендуют в МЧС.

В ведомстве также рассказали, что за минувшие сутки в Жамбылской и Карагандинской областях на территории жилых домов загорелись легковушки. Все пожары были ликвидированы. Пострадавших нет.