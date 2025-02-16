  • 16 Февраля, 11:51
  • BAIGENEWS

Автомобиль загорелся в гараже частного дома в Хромтау

Спасатели МЧС оперативно потушили пожар, машину спасти не удалось.

Сегодня, 10:41
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 10:41
Сегодня, 10:41
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Фото: МЧС РК

Во дворе частного дома в Хромтау разгорелся пожар в гараже, огонь уничтожил легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Благодаря профессиональным действиям спасателей пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. В результате пожара огнём уничтожен легковой автомобиль, находящиеся на момент пожара в гараже. Среди людей пострадавших нет", — говорится в сообщении.

автомобиль сгорел в гараже

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