Во дворе частного дома в Хромтау разгорелся пожар в гараже, огонь уничтожил легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Благодаря профессиональным действиям спасателей пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. В результате пожара огнём уничтожен легковой автомобиль, находящиеся на момент пожара в гараже. Среди людей пострадавших нет", — говорится в сообщении.