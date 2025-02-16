Автомобиль загорелся в гараже частного дома в Хромтау
Спасатели МЧС оперативно потушили пожар, машину спасти не удалось.
Сегодня, 10:41
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Сегодня, 10:41Сегодня, 10:41
114Фото: МЧС РК
Во дворе частного дома в Хромтау разгорелся пожар в гараже, огонь уничтожил легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Благодаря профессиональным действиям спасателей пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. В результате пожара огнём уничтожен легковой автомобиль, находящиеся на момент пожара в гараже. Среди людей пострадавших нет", — говорится в сообщении.
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