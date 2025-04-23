Автомобиль загорелся на проспекте в Алматы
Сейчас устанавливаются причины возгорания.
Сегодня, 08:10
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Сегодня, 08:10Сегодня, 08:10
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В Бостандыкском районе Алматы произошло возгорание легкового автомобиля, передаёт BaigeNews.kz. Инцидент случился на одном из самых загруженных проспектов города - Аль-Фараби. К счастью, пожарные прибыли на место оперативно и быстро ликвидировали пламя.
Пострадавших нет, огонь не успел перекинуться на другие объекты. Сейчас устанавливаются причины возгорания.
МЧС Казахстана напоминает, что нужно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, особенно в весенне-летний период.
Ранее мы сообщали, что авто загорелось посреди дороги в Астане.