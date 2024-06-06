Автомобиль загорелся на мосту в Актобе

Инцидент произошел на мосту в Алматинском районе города Актобе. Огнеброцы потушили горящий автомобиль за 20 минут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.