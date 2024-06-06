Автомобиль загорелся на мосту в Актобе
Сегодня, 19:16
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Сегодня, 19:16Сегодня, 19:16
124Фото: МЧС
Инцидент произошел на мосту в Алматинском районе города Актобе. Огнеброцы потушили горящий автомобиль за 20 минут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По данным ведомства, причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
“Пожар в легковушке ликвидирован силами МЧС за 20 минут с момента вызова. МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номерам 112”, - говорится в сообщении.
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