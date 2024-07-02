Автомобиль загорелся на дороге в Актюбинской области
Сегодня, 09:25
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Сегодня, 09:25Сегодня, 09:25
125Фото: МЧС
Спасатели Актюбинской области потушили горящий автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел утром в селе Бестамак Актюбинской области.
“Силами спасателей огонь ликвидирован за 30 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет”, - говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
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