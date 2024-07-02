Автомобиль загорелся на дороге в Актюбинской области

Сегодня, 09:25

Сегодня, 09:25

Спасатели Актюбинской области потушили горящий автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел утром в селе Бестамак Актюбинской области.

“Силами спасателей огонь ликвидирован за 30 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет”, - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.