  • 2 Июля, 10:58
  • BAIGENEWS

Автомобиль загорелся на дороге в Актюбинской области

Сегодня, 09:25
АВТОР
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МЧС Сегодня, 09:25
Сегодня, 09:25
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Фото: МЧС

Спасатели Актюбинской области потушили горящий автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел утром в селе Бестамак Актюбинской области.

“Силами спасателей огонь ликвидирован за 30 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет”, - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

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