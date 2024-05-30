Автомобиль загорелся на дороге в Актау

Информация о загорании автомашины марки "Daewoo Nexia" поступила в ДЧС 29 мая. По данным ведомства, пострадавших нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

В пресс-службе ДЧС Мангистауской области рассказали, что инцидент произошел вчера, 29 мая в 33-м мкр города Актау.

"На пульт 101 поступила информация о загорании автомашины "Daewoo Nexia". В машине был установлен газовый баллон 50л. Пострадавших нет.", - сообщили в ДЧС.

Пожар полностью ликвидирован в 7:56 часов.