  • 30 Мая, 14:06
  • BAIGENEWS

Автомобиль загорелся на дороге в Актау

Сегодня, 13:57
АВТОР
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instagram.com/112_aktau/ Сегодня, 13:57
Сегодня, 13:57
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Фото: instagram.com/112_aktau/

Информация о загорании автомашины марки "Daewoo Nexia" поступила в ДЧС 29 мая. По данным ведомства, пострадавших нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

В пресс-службе ДЧС Мангистауской области рассказали, что инцидент произошел вчера, 29 мая в 33-м мкр города Актау.

"На пульт 101 поступила информация о загорании автомашины "Daewoo Nexia". В машине был установлен газовый баллон 50л. Пострадавших нет.", - сообщили в ДЧС.

Пожар полностью ликвидирован в 7:56 часов.

 
 
 
 
 
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Публикация от 112 - Ақтау - Актау (@112_aktau)

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