Автомобиль задавил пешеходов в центре Сеула

Девять человек погибли и четверо получили ранения после того, как автомобиль врезался в пешеходов в центре Сеула, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информагентство Рёнхап.

Первоначально в больницу были доставлены семь пострадавших, трое из них с остановкой сердца. Позже медики сообщили, что пострадавшие скончались.

По данным полиции, авария произошла на перекрестке возле мэрии Сеула около 21:27.

Автомобиль, которым управлял 60-летний мужчина, врезался в пешеходов, ожидавших на светофоре.

В полиции уточнили, что автомобиль двигался в противоположном направлении, столкнулся с двумя другими машинами, а затем сбил людей.

Водитель задержан на месте происшествия. Он утверждает, что машина резко ускорилась.