Автомобиль задавил пешеходов в центре Сеула
Сегодня, 06:18
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Сегодня, 06:18Сегодня, 06:18
40Фото: pxhere.com/Иллюстративное фото
Девять человек погибли и четверо получили ранения после того, как автомобиль врезался в пешеходов в центре Сеула, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информагентство Рёнхап.
Первоначально в больницу были доставлены семь пострадавших, трое из них с остановкой сердца. Позже медики сообщили, что пострадавшие скончались.
По данным полиции, авария произошла на перекрестке возле мэрии Сеула около 21:27.
Автомобиль, которым управлял 60-летний мужчина, врезался в пешеходов, ожидавших на светофоре.
В полиции уточнили, что автомобиль двигался в противоположном направлении, столкнулся с двумя другими машинами, а затем сбил людей.
Водитель задержан на месте происшествия. Он утверждает, что машина резко ускорилась.
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