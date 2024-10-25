Автомобиль выиграл чемпион первого открытого турнира по асык ату в Астане

В честь Дня республики в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan впервые был организован открытый турнир по асык ату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В финальный этап турнира по итогам отбора в 17 областях, 3 мегаполисах прошли только 40 спортсменов, занявших 1-2 места из почти 2 тысяч участников старше 21 года.

"Идея организовать такой турнир пришла нам в голову полгода назад и мы начали отборочные соревнования в регионах. Асык ату-в памяти многих сохранилась как повседневная игра сельских детей. Поэтому, чтобы поднять его на национальный, массовый уровень, мы хотим повысить интерес через вручение таких призов как автомобиль. Также на отборочных этапах призеры получили денежным вознаграждением. У нас есть планы сделать это традицией в ближайшие годы. Планируется включить категорию подростков, а не только старше 21 года. Потому что мы должны продолжать готовить молодое поколение к большим соревнованиям. Что касается хода соревнований, то конкуренция очень высокая. Наши земляки, ставшие чемпионами страны в течение 4-5 лет, участвовавшие в IV Всемирных играх кочевников, сами потерпели поражение. Чтобы быть справедливыми, мы также поставили специальную камеру. Мы обязаны выявлять новые имена и давать им шанс", - сказал президент Международной федерации "Асык - спорт кочевников", депутат Мажилиса Олжас Куспеков.

В результате Ануарбек Нуржигит стал обладателем железного коня марки JAC. Серебряный призер Нурлан Жомарт получил вознаграждение в размере 1 000 000 тенге. Бронзовый призер Космобек Кулибек был награжден премией 500 000 тенге. За волю к победе представитель области Жетысу Кастай Манас получил специальный кубок.