Автомобиль вспыхнул посреди республиканской трассы в Акмолинской области

На дороге республиканского значения "Астана-Петропавловск", в районе села Алаколь Акмолинской области заогрелся легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"Благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание ликвидировано за 9 минут с момента прибытия. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.

В МЧС призвали казахстанцев быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте рекомендуют звонить по номеру 112.