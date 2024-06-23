Автомобиль вспыхнул посреди республиканской трассы в Акмолинской области
Сегодня, 17:32
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Сегодня, 17:32Сегодня, 17:32
30Фото: ДЧС Акмолинской области
На дороге республиканского значения "Астана-Петропавловск", в районе села Алаколь Акмолинской области заогрелся легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
"Благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание ликвидировано за 9 минут с момента прибытия. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.
В МЧС призвали казахстанцев быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте рекомендуют звонить по номеру 112.
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