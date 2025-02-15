  • 15 Февраля, 16:53
  • BAIGENEWS

Автомобиль вспыхнул на трассе в Актюбинской области

Пожарные оперативно ликвидировали огонь, однако машину спасти не удалось.

Сегодня, 15:17
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 15:17
Сегодня, 15:17
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Фото: скриншот с видео

На трассе в Актюбинской области полностью сгорел легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В Алгинском районе Актюбинской области на автодороге "Актобе-Атырау-Астрахань" произошло загорание легкового автомобиля. Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.

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