Автомобиль вспыхнул на трассе в Актюбинской области
Пожарные оперативно ликвидировали огонь, однако машину спасти не удалось.
Сегодня, 15:17
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Сегодня, 15:17Сегодня, 15:17
133Фото: скриншот с видео
На трассе в Актюбинской области полностью сгорел легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В Алгинском районе Актюбинской области на автодороге "Актобе-Атырау-Астрахань" произошло загорание легкового автомобиля. Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.