На трассе в Актюбинской области полностью сгорел легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В Алгинском районе Актюбинской области на автодороге "Актобе-Атырау-Астрахань" произошло загорание легкового автомобиля. Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.