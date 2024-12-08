В Павлодаре спасатели потушили горящий автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На проезжей части Северной промзоны произошло загорание автомобиля. Пожар в легковом автомобиле ликвидирован силами МЧС. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

МЧС призывает казахстанцев быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте рекомендуют звонить по номеру 112.