Автомобиль вспыхнул на проезжей части в промзоне Павлодара
Пострадавших нет.
Сегодня, 11:08
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Сегодня, 11:08Сегодня, 11:08
114Фото: МЧС РК
В Павлодаре спасатели потушили горящий автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"На проезжей части Северной промзоны произошло загорание автомобиля. Пожар в легковом автомобиле ликвидирован силами МЧС. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
МЧС призывает казахстанцев быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте рекомендуют звонить по номеру 112.
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