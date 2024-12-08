  • 8 Декабря, 12:14
  • BAIGENEWS

Автомобиль вспыхнул на проезжей части в промзоне Павлодара

Пострадавших нет.

Сегодня, 11:08
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 11:08
Сегодня, 11:08
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Фото: МЧС РК

В Павлодаре спасатели потушили горящий автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На проезжей части Северной промзоны произошло загорание автомобиля. Пожар в легковом автомобиле ликвидирован силами МЧС. Пострадавших нет", — говорится в сообщении. 

МЧС призывает казахстанцев быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте рекомендуют звонить по номеру 112.

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