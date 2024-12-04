Автомобиль вспыхнул как коробок со спичками в Астане

Легковой автомобиль загорелся в районе Сарыарка Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства по ЧС.

Пожар случился по улице Потанина.

Пострадавших нет, отметили в ведомстве.

МЧС рекомендует автовладельцам:

не пользуйтесь открытыми источниками огня для прогрева двигателя в холодное время года;

регулярно следите за техническим состоянием автомобиля;

на начальной стадии загорания автомобиля попытайтесь ликвидировать огонь с помощью огнетушителя;

если необходима помощь спасателей звоните на номер "112".

Ранее сообщалось, что столичные пожарные спасли от уничтожения два грузовых автомобиля.