  • 4 Декабря, 09:57
  • BAIGENEWS

Автомобиль вспыхнул как коробок со спичками в Астане

В МЧС дали рекомендации для водителей.

Сегодня, 09:28
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 09:28
Сегодня, 09:28
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Фото: МЧС РК

Легковой автомобиль загорелся в районе Сарыарка Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства по ЧС.

Пожар случился по улице Потанина.

Пострадавших нет, отметили в ведомстве.

МЧС рекомендует автовладельцам:

  • не пользуйтесь открытыми источниками огня для прогрева двигателя в холодное время года;
  • регулярно следите за техническим состоянием автомобиля;
  • на начальной стадии загорания автомобиля попытайтесь ликвидировать огонь с помощью огнетушителя;
  • если необходима помощь спасателей звоните на номер "112".

Ранее сообщалось, что столичные пожарные спасли от уничтожения два грузовых автомобиля.

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