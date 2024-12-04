Автомобиль вспыхнул как коробок со спичками в Астане
В МЧС дали рекомендации для водителей.
Сегодня, 09:28
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Сегодня, 09:28Сегодня, 09:28
92Фото: МЧС РК
Легковой автомобиль загорелся в районе Сарыарка Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства по ЧС.
Пожар случился по улице Потанина.
Пострадавших нет, отметили в ведомстве.
МЧС рекомендует автовладельцам:
- не пользуйтесь открытыми источниками огня для прогрева двигателя в холодное время года;
- регулярно следите за техническим состоянием автомобиля;
- на начальной стадии загорания автомобиля попытайтесь ликвидировать огонь с помощью огнетушителя;
- если необходима помощь спасателей звоните на номер "112".
Ранее сообщалось, что столичные пожарные спасли от уничтожения два грузовых автомобиля.
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