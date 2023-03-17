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polisia.kz Сегодня, 20:12
61
Сегодня, 20:12
61
Фото: polisia.kz

Автомобиль врезался в остановку в Аркалыке

Водитель ВАЗ 2112 снёс автобусную остановку в Аркалыке, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину и доставили его в медучреждение для освидетельствования. Выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения лёгкой степени. 

"Нарушитель водворен в комнату временного задержания. Составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК. Санкция статьи предусматривает арест сроком на 20 суток и лишение права управления автомобилем сроком на семь лет", - сообщили в полиции. 

Во время ДТП людей на остановке не было.

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#происшествия #дтп #авария #Аркалык
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:12
61
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