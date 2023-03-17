Автомобиль врезался в остановку в Аркалыке

Фото: polisia.kz

Водитель ВАЗ 2112 снёс автобусную остановку в Аркалыке, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину и доставили его в медучреждение для освидетельствования. Выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения лёгкой степени.

"Нарушитель водворен в комнату временного задержания. Составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК. Санкция статьи предусматривает арест сроком на 20 суток и лишение права управления автомобилем сроком на семь лет", - сообщили в полиции.

Во время ДТП людей на остановке не было.