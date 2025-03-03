  • 3 Марта, 21:53
  • BAIGENEWS

Автомобиль врезался в людей в Германии

Два человека погибли.

Сегодня, 20:49
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t.me/BILD_Russian Сегодня, 20:49
Сегодня, 20:49
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Фото: t.me/BILD_Russian

Автомобиль въехал в толпу в немецком Мангейме. Два человека погибли, 25 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Инцидент произошёл на пешеходной улице рядом с Galeria Kaufhof. Пока неясно, был ли это несчастный случай или теракт.

Сотрудники скорой помощи оказывают помощь множеству пострадавших на улице, нескольких пациентов госпитализировали. Двое взрослых и ребёнок классифицированы как экстренные пациенты.

По информации BILD, водитель автомобиля задержан. Предположительно, мужчина - гражданин Германии.

Почти все улицы в центре города перекрыты. Все дороги и мосты на выезд из города контролируются полицейскими с автоматами, а над Мангеймом кружит вертолет.

Полиция рекомендует объезжать центр города. Министр внутренних дел Нэнси Фезер отменила свой визит на карнавальное шествие в Кёльне и отправилась в Мангейм.

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