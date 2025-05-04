ДТП произошло на частном железнодорожном переезде станции Бурыл в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Водитель легкового автомобиля Mercedes проигнорировал правила и выехал на пути прямо перед проходящим грузовым поездом. Столкновения избежать не удалось.

Происшествие обошлось без жертв. Машина получила повреждения, а движение на участке временно ограничивалось.

В КТЖ напомнили о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в зоне железнодорожных переездов, где нарушение может привести к тяжёлым последствиям.