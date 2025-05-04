Автомобиль врезался в грузовой поезд в Жамбылской области
Обошлось без жертв.
Сегодня, 14:22
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Сегодня, 14:22Сегодня, 14:22
152Фото: сгенирировано ИИ
ДТП произошло на частном железнодорожном переезде станции Бурыл в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
Водитель легкового автомобиля Mercedes проигнорировал правила и выехал на пути прямо перед проходящим грузовым поездом. Столкновения избежать не удалось.
Происшествие обошлось без жертв. Машина получила повреждения, а движение на участке временно ограничивалось.
В КТЖ напомнили о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в зоне железнодорожных переездов, где нарушение может привести к тяжёлым последствиям.
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