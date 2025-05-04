  • 4 Мая, 16:32
  • BAIGENEWS

Автомобиль врезался в грузовой поезд в Жамбылской области

Обошлось без жертв.

Сегодня, 14:22
АВТОР
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сгенирировано ИИ Сегодня, 14:22
Сегодня, 14:22
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Фото: сгенирировано ИИ

ДТП произошло на частном железнодорожном переезде станции Бурыл в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Водитель легкового автомобиля Mercedes проигнорировал правила и выехал на пути прямо перед проходящим грузовым поездом. Столкновения избежать не удалось.

Происшествие обошлось без жертв. Машина получила повреждения, а движение на участке временно ограничивалось.

В КТЖ напомнили о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в зоне железнодорожных переездов, где нарушение может привести к тяжёлым последствиям.

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