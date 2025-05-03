В центре Штутгарта автомобиль наехал на группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки. В результате инцидента одна женщина погибла, восемь человек получили ранения. Об этом сообщили в полиции и экстренных службах города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

По информации агентства dpa, трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Одному из них потребовалась реанимация на месте. Позднее 46-летняя женщина скончалась в больнице от тяжёлых травм.

Инцидент произошёл около 17:50 по местному времени (18:50 мск). За рулём автомобиля Mercedes G-класса находился 42-летний гражданин Германии. Он задержан правоохранительными органами.

"Предварительно, речь идёт о трагическом дорожно-транспортном происшествии. Признаков умышленного наезда или нападения не выявлено", — сообщили в полиции Штутгарта. Расследование продолжается, движение в районе происшествия временно перекрыто.

Отметим, что в последние месяцы в Германии зафиксировано несколько подобных инцидентов с наездами на толпу. Так, в декабре 2024 года в Магдебурге и в начале 2025 года в Мюнхене и Мангейме произошли аналогичные случаи с жертвами. Мотивы происшествий в каждом из случаев варьировались от психических расстройств до предполагаемых экстремистских мотивов.