Автомобиль въехал в толпу людей в Подмосковье, есть пострадавшие

В Подмосковье автомобиль въехал в толпу людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошёл 17 ноября около 00:44 у въезда на территорию складского комплекса компании "Вайлдберриз" в подмосковной Электростали.

Возле одного из КПП стояли рабочие, когда в них влетела белая легковушка с неизвестным мужчиной за рулём. Предварительно, три человека получили серьëзные травмы. В пресс-службе WB сообщили, что пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницу. Информация о личности водителя и его состоянии уточняется.