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Автомобиль въехал в толпу людей в Подмосковье, есть пострадавшие

Сегодня, 02:39
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скриншот видео с Telegram-канала SHOT Сегодня, 02:39
Сегодня, 02:39
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Фото: скриншот видео с Telegram-канала SHOT

В Подмосковье автомобиль въехал в толпу людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошёл 17 ноября около 00:44 у въезда на территорию складского комплекса компании "Вайлдберриз" в подмосковной Электростали. 

Возле одного из КПП стояли рабочие, когда в них влетела белая легковушка с неизвестным мужчиной за рулём. Предварительно, три человека получили серьëзные травмы. В пресс-службе WB сообщили, что пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницу. Информация о личности водителя и его состоянии уточняется.

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