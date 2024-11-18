Автомобиль въехал в толпу людей в Подмосковье, есть пострадавшие
Сегодня, 02:39
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Сегодня, 02:39Сегодня, 02:39
125Фото: скриншот видео с Telegram-канала SHOT
В Подмосковье автомобиль въехал в толпу людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл 17 ноября около 00:44 у въезда на территорию складского комплекса компании "Вайлдберриз" в подмосковной Электростали.
Возле одного из КПП стояли рабочие, когда в них влетела белая легковушка с неизвестным мужчиной за рулём. Предварительно, три человека получили серьëзные травмы. В пресс-службе WB сообщили, что пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницу. Информация о личности водителя и его состоянии уточняется.
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