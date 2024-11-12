Автомобиль въехал в толпу людей в Китае
Сегодня, 03:33
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Сегодня, 03:33Сегодня, 03:33
108Фото: std.stheadline.com
В китайском городе Чжухай автомобиль врезался в толпу людей у спортивного комплекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету Headline Daily.
Пострадали около 20 человек, многие из них были одеты в одинаковую форму. В полиции сообщили, что за рулём авто был 62-летний мужчина. Он пытался скрыться, но был задержан. Другие подробности происшествия не приводятся.
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