Автомобиль въехал в толпу людей в Китае

В китайском городе Чжухай автомобиль врезался в толпу людей у спортивного комплекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету Headline Daily.

Пострадали около 20 человек, многие из них были одеты в одинаковую форму. В полиции сообщили, что за рулём авто был 62-летний мужчина. Он пытался скрыться, но был задержан. Другие подробности происшествия не приводятся.