Автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Германии
Водитель был задержан сразу после происшествия.
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Автомобиль въехал в толпу людей на рождественском рынке в городе Магдебург в Германии, десятки пострадавших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.
Сообщается о многочисленных раненых в результате нападения. Официальной информации о погибших пока нет.
Как сообщают очевидцы, автомобиль направился прямо в толпу людей неподалёку от ратуши. Рождественская ярмарка была закрыта, организаторы призвали покинуть центр города.
По данным BILD, полиция осматривает оцепленный район рождественской ярмарки в поисках взрывчатых веществ.
Как сообщает телерадиокомпания MDR, полиция назвала эту атаку терактом.
Стоит отметить, что нападение в Магдебурге произошло в годовщину теракта в Берлине. Напомним, 19 декабря 2016 года на рождественском базаре на Брайтшайдплац грузовик въехал на заполненную людьми площадь. В результате погибло 11 человек, ещё более 50 посетителей получили ранения различной степени тяжести.
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