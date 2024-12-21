Автомобиль въехал в толпу людей на рождественском рынке в городе Магдебург в Германии, десятки пострадавших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Сообщается о многочисленных раненых в результате нападения. Официальной информации о погибших пока нет.

Как сообщают очевидцы, автомобиль направился прямо в толпу людей неподалёку от ратуши. Рождественская ярмарка была закрыта, организаторы призвали покинуть центр города.

По данным BILD, полиция осматривает оцепленный район рождественской ярмарки в поисках взрывчатых веществ.

Как сообщает телерадиокомпания MDR, полиция назвала эту атаку терактом.

Стоит отметить, что нападение в Магдебурге произошло в годовщину теракта в Берлине. Напомним, 19 декабря 2016 года на рождественском базаре на Брайтшайдплац грузовик въехал на заполненную людьми площадь. В результате погибло 11 человек, ещё более 50 посетителей получили ранения различной степени тяжести.