Автомобиль въехал в фонарный столб в Алматы
Водитель скончался на месте происшествия.
Сегодня, 11:35
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Сегодня, 11:35Сегодня, 11:35
60Фото: 08.mchs.gov.ru
Это ДТП случилось в Жетысуском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
Водитель автомашины марки "Дэу", следуя по улице Кудерина в северном направлении, не справился с рулевым управлением и выехал на восточную обочину дороги, где допустил наезд на препятствие – бетонную опору столба уличного освещения.
"В результате ДТП водитель "Дэу" от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, начато досудебное расследование.
Напомним, ранее в МЧС обратились к водителям в связи с массовым ДТП на трассе.