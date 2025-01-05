Это ДТП случилось в Жетысуском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Водитель автомашины марки "Дэу", следуя по улице Кудерина в северном направлении, не справился с рулевым управлением и выехал на восточную обочину дороги, где допустил наезд на препятствие – бетонную опору столба уличного освещения.

"В результате ДТП водитель "Дэу" от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, начато досудебное расследование.

Напомним, ранее в МЧС обратились к водителям в связи с массовым ДТП на трассе.