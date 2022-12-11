Лента новостей
- Автомобиль ушёл под лёд Иртыша в Семее 21:16 105
- Минус 47 градусов: экстремальный забег прошёл в Якутии 20:39 162
- Экспресс к Санте, Гринч и рыбалка – что ждёт туристов в Бурабае этой зимой 20:27 189
- Теплотрасса восстановлена после аварии в Астане. В ЖК дали тепло 20:09 188
- Три дня на подключение к теплу оставшихся частных домов в Экибастузе дал специалистам аким области 19:31 211
- Около 20 сайгаков замёрзли в реке в ЗКО 19:08 299
- Аварию на теплосетях ликвидируют в Астане 18:34 429
- Штормовое предупреждение: сильный ветер и метель ожидаются в шести регионах страны 18:11 518
- Денис Никиша стал вторым на этапе Кубка мира по шорт-треку 17:39 374
- Это не Антарктида: обледеневший Каспий сняли на видео с высоты птичьего полёта 17:12 363
- Новые технологии и пришельцы: индийский астролог предсказал будущее планеты 16:17 730
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 15:45 790
- Алгоритм действий для жителей во время ЧС разработают после аварии в Экибастузе 15:11 382
- Завершилась реставрация древнего городища Отырар 14:19 1133
- Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Париже 13:21 523
- Лучших охотников с беркутом, ястребом и соколом определили на "Қансонар-2022" в Зеренде 12:45 620
- Двухметровые сталактиты выросли в новостройках Костаная 12:18 347
- Надежда Морозова стала серебряной призёркой на этапе Кубка мира в Калгари 11:39 479
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане немного снизилась 11:01 433
- Аким Астаны побеседовал с дольщиками 10:35 532
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 10:04 2231
- В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 09:15 533
- Франция одолела Англию на ЧМ-2022 по футболу в Катаре 08:33 601
- Землетрясение произошло на территории Китая, в 282 километрах от Алматы 08:12 522
- Жуткая авария: Погиб человек в результате столкновения легковушки и фуры в Костанайской области 08:00 898
- В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий 07:20 589
- Хабиб Нурмагомедов в Казахстане назвал главную проблему молодежи 06:48 1251
- Казахстанский фильм "Мукагали" на кинофестивале в Шотландии 05:06 610
- Произошёл очередной порыв на теплотрассе в Актау 04:28 529
- Пастуха чудом спасли в буран при 30-градусном морозе в Абайской области 03:13 1354
- Роналду разрыдался после вылета с ЧМ-2022 02:50 904
- В Актау третьи сутки разыскивают пропавшую женщину 01:49 3403
- "Нам не нужны лёгкие победы" - промоутер об итогах года в казахстанском боксе 00:30 595
- Сборная Марокко обыграла Португалию и вышла в полуфинал чемпионата мира 00:13 619
- На трассе Екатеринбург-Алматы закрыто движение 10.12.2022 478
- Из Казахстана запретили вывозить лесоматериалы 10.12.2022 663
- Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах Казахстана 10.12.2022 637
- Годовалый ребёнок погиб в результате пожара в Павлодаре 10.12.2022 626
- Жизнь после ЧС: как будут компенсировать ущерб жителям Экибастуза 10.12.2022 579
- Казахстанские киберспортсмены стали чемпионами мира по PUBG Mobile на Бали 10.12.2022 1016
- NASA построит дороги на Луне за 57 миллионов долларов 10.12.2022 533
- В Семее восстановили работу теплоисточника 10.12.2022 753
- 18-летний житель Актобе сдавал несуществующие квартиры в Алматы 10.12.2022 739
- Вооружённый мужчина устроил стрельбу и взял заложников в Дрездене 10.12.2022 789
- В Экибастузе восстанавливают тепло и водоснабжение в частном секторе 10.12.2022 793
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 1423
- Чемпионкой Азии по пауэрлифтингу стала врач из Астаны 10.12.2022 1018
- Очередной тайник с оружием найден в Алматинской области 10.12.2022 778
- Похитителей крышек от канализационных люков сняли на видео в Астане 10.12.2022 810
- BBC рассказала истории переехавших в Казахстан россиян 10.12.2022 2861
- Жители 36 многоэтажек остались без тепла в Семее 10.12.2022 858
- Боксёры-профессионалы наделали шума на Чемпионате РК по боксу среди любителей 10.12.2022 2396
- Дворы нескольких домов подтопило в одном из районов Семея 10.12.2022 562
- Центральную улицу Рудного в Костанайской области затопило холодной водой 10.12.2022 761
- Крупную партию марихуаны хранил у себя дома житель Туркестанской области 10.12.2022 710
- Футбольный обозреватель умер при странных обстоятельствах во время ЧМ-2022 10.12.2022 1154
- "Доступный интернет" обсудили в Правительстве РК 10.12.2022 764
- Казахстан завоевал первую медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике 10.12.2022 661
- За сутки 218 казахстанцев заразились коронавирусом и один пациент скончался 10.12.2022 1206
- Неблагоприятные метеоусловия спрогнозировали в 10 городах Казахстана и столице 10.12.2022 987
- "Цифровая версия себя": в WhatsApp появились 3D-аватары 10.12.2022 702
- Определилась первая пара полуфиналистов ЧМ-2022 в Катаре 10.12.2022 1027
- В Казахстане перенесли запуск новой ипотечной программы 10.12.2022 741
- Чиновницу из Костаная наказали за перелёты в Астану в личных целях в рабочее время 10.12.2022 4495
- Сервис HeadHunter обязали передавать данные пользователей ФСБ России 10.12.2022 679
- В Актобе найден водитель, который сбил подростка и скрылся 10.12.2022 753
- Питьевую воду в Актау будут давать на четыре часа в день 10.12.2022 642
- Работникам "АрселорМиттал Темиртау" с января повысят зарплату 10.12.2022 1013
- Бразилия сенсационно вылетела с ЧМ-2022 по футболу 10.12.2022 994
- "Равнодушным чиновникам не место на госслужбе" - аким ВКО об аварии в Риддере 10.12.2022 712
- Автомобиль наехал на торговый дом в Семее 09.12.2022 566
- Гитару основателя "Дос-Муқасана" продали за 11 миллионов тенге в Астане 09.12.2022 837
- Мужчины получают до 50% больше, чем женщины в странах ЦА - эксперт 09.12.2022 690
- Снежному барсу потребовалась помощь зоологов в Алматы 09.12.2022 984
- "Хоккеист не играет в кокпар" - о национальном виде спорта рассказал тренер из Мангыстау 09.12.2022 679
- Первая стипендиатка фонда Обамы из Казахстана о STEM для девочек и обучении в Колумбийском университете 09.12.2022 1174
- Январские события в ретроспективе: какие уроки мы вынесли 09.12.2022 979
- Акмолинец неоднократно насиловал родную дочь 09.12.2022 15207
- Министры обороны государств ШОС и СНГ обсудили вопросы региональной безопасности 09.12.2022 669
- Два мешка с оружием нашли в Алматинской области 09.12.2022 876
Сегодня, 21:16
109
109Фото: ДП Абайской области
Автомобиль ушёл под лёд Иртыша в Семее
Прогулка по замёрзшему Иртышу едва не закончилась трагедеей для семьи в Семее, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в департаменте полиции Абайской области, ЧП произошло на острове Бейбітшілік.
"10 декабря ориентировочно в 22:00 легковой автомобиль марки "Mitsubishi" провалился под лёд Иртыша. 23 летний водитель и пассажир успели выскочить из салона в момент происшествия и не пострадали", — рассказали полицейские.
Сотрудники батальон патрульной полиции Семея напомнили что выход, а тем более выезд на лёд на авто может привести к трагичным последствиям. Стражи порядка рекомендуют воздержаться от прогулок, рыбной ловли на льду и перехода через реку Иртыш.
Видео: ДП Абайской области
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 10:04 2192
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 1416
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 42979
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 948
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 1654
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 7711
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 67140
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 11137
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 4151
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 13536
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 17736
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 3653
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 1357
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 34146
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 1770
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 2588
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 46093
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 6842
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 11236
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 3083
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 53914
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 2290
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 20543
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 9161
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 3436
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 2304
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 4846
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 3815
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2719
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2592
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 5426
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 3064
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36762
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 21062
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 9388
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 6424
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3543
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 29226
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 44823
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3552
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 18779
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 6250
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 11016
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 5527
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4623
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 4533
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 11540
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 44041
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 4503
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 4000
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13788
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 4844
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 21399
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 6363
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 5481
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6606
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10793
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 8999
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 4913
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12640
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 4465
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 4537
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 5449
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 37180
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 5331
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6686
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 5159
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 6277
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 6402
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 47586
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 4824
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 61450
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 17155
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 20912
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 5907
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 5837
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 6832
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 7077
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 8384
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 16268
-
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 941
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 789
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 729
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 1661
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1635
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 1993
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 2455
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 2468
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2639
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 2513
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2689
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 3307
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 3425
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3601
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3708
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 3414
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 3810
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 3537
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3699
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3684
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 3827
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 4057
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 3818
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 4038
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 4202
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 4187
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 4414
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 4908
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 5218
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 4925
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 5219
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 5036
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 5107
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 5111
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 4955
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 5389
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5659
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 5330
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23635
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5707
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5514
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5504
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10634
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 6306
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15834
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13951
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13986
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14661
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13472
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17895
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14629
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 16102
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 17057
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16697
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14218
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14698
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 33147
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15748
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18593
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14782
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15984
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16585
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17999
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16029
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18052
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17586
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18792
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18623
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 35310
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 19144
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 20114
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19714
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20557
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20616
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 30303
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 20021
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27394
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 38203
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21791
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 29799