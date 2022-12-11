Автомобиль ушёл под лёд Иртыша в Семее

Фото: ДП Абайской области

Прогулка по замёрзшему Иртышу едва не закончилась трагедеей для семьи в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Абайской области, ЧП произошло на острове Бейбітшілік.

"10 декабря ориентировочно в 22:00 легковой автомобиль марки "Mitsubishi" провалился под лёд Иртыша. 23 летний водитель и пассажир успели выскочить из салона в момент происшествия и не пострадали", — рассказали полицейские.

Сотрудники батальон патрульной полиции Семея напомнили что выход, а тем более выезд на лёд на авто может привести к трагичным последствиям. Стражи порядка рекомендуют воздержаться от прогулок, рыбной ловли на льду и перехода через реку Иртыш.